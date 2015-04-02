Фізики пов'язали темну енергію з початком колапсу Всесвіту

Результати своїх досліджень автори опублікували у двох статтях в журналі Physical Review Letters.

Фізики у своїй першій роботі визначили космологічну постійну, що фігурує в рівняннях ОТО і описує нульову енергію фізичного вакууму (темну енергію).

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Ця константа, як вважається, залишається незмінною в просторі і часі, проте її теоретично обчислена значення виявляється в 10120 разів більше верхнього обмеження на її величину, наступного з астрономічних спостережень, пише Lenta.ru.

Це призводить, зокрема, до необхідності введення уявлення про кінець Всесвіту, яка в майбутньому сколапсує - її прискорене розширення припиниться, а на зміну йому прийде прискорене стиснення, яке з плином часу призведе до колапсу Всесвіту - вона перейде в сингулярний стан.

У другій статті вчені запропонували потенціал зі скалярних полем, який описує розширення Всесвіту згідно з його віком, який рахується від моменту Великого вибуху (події, як показують спостереження астрономів, приблизно 13,8 мільярда років тому).

Цей лінійний потенціал з плином часу стає негативним, забезпечуючи таким чином негативну щільність (темної) енергії, необхідну для завершення розширення Всесвіту. При цьому перед початком її скорочення, як випливає з вигляду потенціалу, поле може викликати прискорене розширення Всесвіту, яке зараз і спостерігається астрономами.

Фізики збираються надалі розвивати свою теорію. Зокрема, вони збираються провести облік поправок, пов'язаних з квантовою гравітацією.