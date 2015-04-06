У Туреччині знову заблокували Twitter і YouTube

Вказівку провайдерам щодо блокування було видано прокуратурою.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що на цих сервісах були розміщені фотографії турецького прокурора, взятого минулого тижня в заручники бойовиками. Очікується, що місцеві провайдери повністю перекриють доступ до Twitter і YouTube найближчим часом, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Спочатку влада Туреччини планувала також заблокувати доступ до соціальної мережі Facebook, однак потім відмовилася від цього кроку, оскільки представники соцмережі оперативно видалили спірні знімки. Всього за їх публікацію в країні були заблоковані понад 150 сайтів.

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Співробітника стамбульської прокуратури Селіма Кираза 31 березня прямо в залі суду взяли в заручники бойовики угруповання "Революційна народно-визвольна партія". Турецькі силовики зуміли звільнити прокурора, однак він помер від отриманих поранень.

Як раніше повідомляв УНІАН, Туреччина вже блокувала Twitter та YouTube у березні 2014 року. Це сталося після публікації аудіозаписів, які нібито доводили факти корупції в найближчому оточенні колишнього прем'єр-міністра, а нині - президента країни, Тайіпа Ердогана. Міжнародна громадськість піддала блокування соцмереж жорсткій критиці.