У Туреччині поліція штурмувала суд: терористи вбиті, заручника поранено (фоторепортаж)

Турецька поліція пішла на штурм суду у Стамбулі, у якому терористи з лівого радикального угруповання утримували у заручниках прокурора Мехмета Селіма Кіраза, повідомляє ТСН із посиланням на Daily Sabah.

Внаслідок штурму двоє радикалів були вбиті, а прокурор отримав важкі поранення та був доставлений до лікарні. Поліція почала операцію близько 21.00 за місцевим часом відразу після того, як у будівлі суду пролунали постріли.

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До цього між поліцією та нападниками тривали шестигодинні переговори, які закінчилися нічим.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час свого візиту до Румунії заявив, що прокурор отримав два вистріли у голову і три — у тіло. Його стан критичний.

Також турецький президент зазначив, що терористи увійшли до суду в адвокатських мантіях.

Нагадаємо, прокурор Мехмет Селім Кіраза займається справою загибелі 14-літнього підлітка Беркіна Елвана, який помер під час антиурядових протестів у 2013 році. Хлопець потрапив під обстріл газовими гранатами. Озброєні радикали вимагали арештувати винного у вбивстві.