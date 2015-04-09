Uber запустив сервіс для замовлення моторікш в Індії

Інтернет-сервіс для виклику таксі Uber запустив в Індії службу UberAuto для замовлення моторікш - популярного у цьому регіоні транспортного засобу. Про це Uber повідомив у своєму корпоративному блозі. На відміну від традиційних таксі, моторікші-партнери Uber прийматимуть лише готівку, передає Lenta.ru.

«Коли справа доходить до поїздок у Делі, основний вид транспорту тут - моторікші. Ми визнаємо історичну і сучасну цінність мотоколясок в транспортному ландшафті» - заявив у блозі Uber представник компанії Саад Ахмед (Saad Ahmed).

Користувачі UberAuto позбудуться двох проблем з моторікшами - їм не буде потрібно підкликати коляску помахом руки біля дороги, і їм не доведеться торгуватися про ціну поїздки: система розрахує її вартість автоматично. Спочатку сервіс UberAuto прийматиме в Індії лише готівку.

Читайте такожГендиректора сервісу таксі Uber звинуватили в нелегальній діяльності в Південній Кореї

В Індії сервісу Uber доводиться серйозно пристосовуватися під реалії місцевого ринку. У лютому компанія вбудувала в свій додаток кнопку SOS для екстреного виклику поліції після того, як один із водіїв-партнерів зґвалтував пасажирку. Після цієї історії компанія посилила відбір водіїв в Індії.