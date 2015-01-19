Засновник сервісу таксі Uber обіцяє створити в Європі 50 тисяч робочих місць

Засновник сервісу Uber Тревіс Каланик заявив, що компанія може створити цього року 50 тисяч робочих місць у європейських містах, які готові укласти з нею угоду, передає Euronews.

Інтернет-сервіс, що з'явився чотири роки тому й дозволяє викликати машину з водієм, справив справжню революцію на ринку таксі. В Європі, де ця галузь жорстко регулюється державою і де ліцензія на керування таксі коштує іноді десятки тисяч євро, таксисти неодноразово проводили акції протесту. У деяких містах їм вдалося домогтися судової заборони на роботу Uber.

Читайте такожГендиректора сервісу таксі Uber звинуватили в нелегальній діяльності в Південній Кореї

Тим не менш, компанію, яка за останніми оцінками коштує 40 млрд доларів (34,6 млрд євро), представлено в 250 містах світу.