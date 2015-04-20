У Японії почнуть експеримент з розгадки виникнення Всесвіту

Про це повідомив керівник експерименту, професор інституту Осака Йошитака Куно, передають РИА Новости.

За даними вчених, експеримент буде проводитися на одному з найбільших в світі прискорювальному комплексі J-PARK в Японії, здатному забезпечити найпотужніший у світі імпульсний пучок протонів з необхідними параметрами. Над підготовкою експерименту працює 170 фахівців з 13 країн світу. Вартість експерименту - близько 50 мільйонів євро.

"Експеримент COMET призначений для пошуку процесів фізики елементарних частинок, щоб розгадати таємниці природи. Зараз існує Великий адронний колайдер в Женеві, де був відкритий Бозон Хіггса. Крім нього, на БАКу не знайшли нових частинок, і зараз фізики продовжують їх шукати. Одним із способів пошуку нових частинок є пошук дуже рідкісних процесів", - сказав він.

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За словами керівника, у ході експерименту вчені будуть шукати такий рідкісний процес - процес переходу елементарної частинки мюон в іншу елементарну частку електрон. Ніколи раніше цей процес не спостерігався.

"Якщо нам вдасться знайти такий процес, це буде великим проривом у фізиці елементарних частинок. Перша фаза експерименту почнеться через два роки, в 2017 році - приблизно половина обладнання вже готова, а друга фаза - 2020-2021 роках", - сказав Куно.