В найсухішому місці Землі знайшли підземні населені води

Міжнародна група вчених провела дослідження у найсухішому і найхолоднішому місці планети - в районі Сухих долин Мак-Мердо, де мільйони років не було ні снігу, ні дощу, пише "Моя планета". З допомогою спеціального електромагнітного датчика, прикріпленого до вертольота вдалося виявити мережу підземних солоних озер на глибині до 350 м.

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Вчені були дуже здивовані наявністю води в глибинах Антарктиди, оскільки температура тут нижче точки замерзання. Але ще більш несподіваним відкриттям стало те, що озера виявилися живими: в них живе безліч мікробів. Цей факт змусив вчених припустити, що і на Марсі можливе життя: ландшафт і природні умови в сухих долинах Антарктиди мають схожість з пейзажами і кліматом Червоної планети.

Цікаво, що сліди перебування мікроорганізмів у підземних водах Антарктиди можна побачити неозброєним оком. В долині Тейлора є так званий Кривавий водоспад - потік червоної рідини, що випливає з льодовика Тейлора і впадає в озеро Бонні. Автори дослідження стверджують, що саме мікроби, що містяться в підлідних озерах, надають водоспаду настільки несподіваний серед льодів і снігу червоний відтінок, сприяючи окислення солоної води.

Згідно з даними електромагнітного датчика SkyTEM, який здатний знаходити порожнечі і рідину під товщею льоду, вимірюючи опір ґрунту, мережа підземних озер простягається на 12 км. від узбережжя вглиб материка. Дослідники відзначили, що води Антарктиди пов'язані обширною системою каналів і це підвищує шанси на виживання мікробів. На Марсі, як вважають вчені, в сухих долинах підземні води також з'єднані. Вони сподіваються, що подальші дослідження Антарктиди допоможуть дізнатися більше про життя на Червоній планеті, про зміну клімату на Землі і про життя всієї екосистеми Білого континенту.

«Наше відкриття може змінити уявлення людей про прибережні поля Антарктиди, - сказав провідний дослідник Джилл Мікуцкі з Університету Теннессі. - Ми дізналися, що значні запаси води залягають нижче поверхні, і вони, швидше за все, просочуються в океан і впливають на поживні речовини, що містяться в океані, а в кінцевому підсумку - на здоров'я всієї екосистеми».