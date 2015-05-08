У Китаї показали робота із людською мімікою

На міжнародній конференції із мобільних технологій у Пекіні компанія Shanghai Shenqing продемонструвала свого нового андроїда. Роботу з ім'ям Янгянг зробили обличчя як у співробітниці компанії, пише Age of comp.

Новий андроїд володіє дивовижною мімікою із 43 рухів, які він може виконувати. Більша частина — мімічні. Це вже четвертий за рахунком андроїд на рахунку китайської компанії.

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Фахівці компанії запевняють, що вже найближчим часом цілком ймовірна поява таких роботів в торговельних центрах. Андроїди виконуватимуть роль обслуговуючого персоналу покупців.