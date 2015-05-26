У квітні лідером з відвідуваності в Україні залишився Google

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет асоціації України (ІнАУ).

Згідно з повідомленням, у дослідженні, проведеному агентством Factum Group Ukraine за замовленням асоціації, брали участь 5 тис. інтернет-користувачів з усієї України.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії (середньоденна частка) за квітень у Google становило 58% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени Vkontakte (середньоденна частка – 51%), Mail.ru (33%), Yandex (32%), Youtube.com (31%) і Odnoklassniki (29%). В інших доменів середньоденна частка становила менше 20%.

У рейтингу доменів, ранжованих за охопленням користувачів (часткою людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс принаймні один раз за місяць), також лідирував Google. На частку цього ресурсу довелося 64% користувачів. Друге місце в цьому рейтингу зайняв домен Vkontakte (59%), далі йдуть Mail.ru (57%), Youtube.com (55%) і Yandex (51%). В інших інтернет-ресурсів охоплення становить менше 50% аудиторії.

При цьому в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об'єднані в ресурс Google. Також були об'єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua – в Odnoklassniki; vkontakte.ru, vk.ru – в Vkontakte.

Читайте такожУ Росії хочуть перевірити Google на шпигунствоУ повідомленні зазначається, що охоплення сайтів соціальних мереж вище, ніж зареєстрована в них кількість користувачів: воно включає також факти заходу на будь-які сторінки мережі незареєстрованих користувачів. Якщо користувач має два або більше відвідування ресурсу, в охопленні він обліковується один раз.

Довідка УНІАН. Factum Group Ukraine – дослідний холдинг, який займається проведенням соціологічних і маркетингових досліджень. До структури холдингу входять також польові компанії, що володіють усіма необхідними ресурсами для збору даних. Основна мета дослідження, яке проводить компанія Factum Group Ukraine на замовлення ІнАУ - це аналіз відвідуваності веб-ресурсів і соціально-демографічний профіль їх відвідувачів.

Інтернет асоціація України (ІнАУ) - професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, об'єднує понад 180 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів її членів, проведення експертно-аналітичної роботи у частині розробки та коригування законодавчої та нормативної бази України тощо.