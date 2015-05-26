Головний дизайнер Apple отримав підвищення

За 23 роки британець розробив дизайн більшості продуктів компанії, пише Бі-бі-сі. Згідно ієрархії компанії, лише два інших менеджери раніше називалися "головними директорами" - це голова правління Тім Кук і фінансовий директор Лука Маестрі.

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За деякими даними, Джонатан Айв може відповідати і за дизайн автомобіля Apple, повідомлення про який просочилися в пресу ранньою весною.

Як iPod, так і iPhone і iPad є продуктами, до яких Джонатан Айв доклав руку.