Головний дизайнер Apple отримав підвищення
16:52, 26 травня 2015Наука та IT
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Головний дизайнер Apple Джонатан Айв, отримав підвищення, і тепер буде головним директором по дизайну всієї корпорації.
Айв тепер відповідає за дизайн всієї корпорації / telegraph.co.uk
За 23 роки британець розробив дизайн більшості продуктів компанії, пише Бі-бі-сі. Згідно ієрархії компанії, лише два інших менеджери раніше називалися "головними директорами" - це голова правління Тім Кук і фінансовий директор Лука Маестрі.
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За деякими даними, Джонатан Айв може відповідати і за дизайн автомобіля Apple, повідомлення про який просочилися в пресу ранньою весною.
Як iPod, так і iPhone і iPad є продуктами, до яких Джонатан Айв доклав руку.
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