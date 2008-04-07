Єврокомісія дозволила користуватися мобілками в літаках

Єврокомісія дозволила використання мобільних телефонів на борту літаків, що здійснюють польоти над Європою. Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві Єврокомісії. Нові правила набувають чинності від сьогодні і встановлюють набір загальноєвропейських стандартів надання послуг мобільного зв`язку на борту літаків. Таким чином, нові правила дозволять авіалініям почати надання послуг мобільного зв`язку на літаках вже цього року, передає РосБізнесКонсалтинг.