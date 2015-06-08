Презентація новинок Apple у Сан-Франциско (наживо)
20:55, 08 червня 2015Наука та IT
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Apple відкриває останню у 2015 році велику конференцію для розробників.
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Захід Worldwide Developer Conference (WWDC), проходить з 8 по 12 червня в Сан-Франциско.
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Захід обіцяє бути насиченим з точки зору програмних новинок, але дочекатися нових пристроїв шанувальникам яблучної продукції нині не доведеться. Повідомляється, що в центрі уваги виявиться iOS 9.
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