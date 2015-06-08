Презентація новинок Apple у Сан-Франциско (наживо)



Трансляції live streaming video on Ustream

Захід Worldwide Developer Conference (WWDC), проходить з 8 по 12 червня в Сан-Франциско.

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Захід обіцяє бути насиченим з точки зору програмних новинок, але дочекатися нових пристроїв шанувальникам яблучної продукції нині не доведеться. Повідомляється, що в центрі уваги виявиться iOS 9.