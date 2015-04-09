Місяць виник через зіткнення Землі з планетою Тейя - геофізики

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Nature News.

Теорія, що супутник виник 4,5 мільярда років тому через зіткнення Землі з планетою розміром з Марс, з'явилася в 1970-х роках. Згідно гіпотези, Місяць сформувалася з уламків, а свідченнями цього є схожий хімічний склад Землі і супутника і те, що у нього майже немає залізного ядра, пише Lenta.ru.

Читайте такожЗ Землею розминувся величезний астероїд, який підійшов на максимально близьку відстань

Однак супутник повинен був утворитися і в значній мірі з матерії Тейї, але зважаючи на склад Місяця і Землі це означає, що планета-прародителька мала б майже ідентичний з Землею хімічний склад. Попередні дослідження зводили ймовірність цього до одного відсотка.

Нове моделювання, проведене вченими, підвищило таку можливість до 20-40 відсотків. Подібність хімічного складу планет вчені пояснюють тим, що Тейя і Земля перебували на приблизно однаковій відстані від Сонця в близьких ділянках протопланетного диска і тому утворилися з однієї і тієї ж матерії.

Крім того, вміст ізотопів вольфраму-182, що виникає після розпаду гафнію-182, в грунтах Місяця (виміряне американцями в ході місії Apollo) і Землі вказує на справедливість гіпотези Тейї. Так, на поверхні Місяця даного ізотопу більше, ніж на Землі (на 27 частин на мільйон). Це пов'язано з тим, що Земля інтенсивно акумулювала матерію астероїдів і комет.

«Земля і Місяць не близнюки, народжені від однієї і тієї ж планети, але вони сестри в тому сенсі, що виросли в однаковій середовищі», - сказав один з авторів дослідження Хагай Перетц.