Українські студентки отримали престижну премію від Google

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на офіційний блог Google в Україні.

Українські студентки Ксенія Шумельчик і Анна Курило отримали щорічну стипендію Google імені Аніти Борг у галузі комп'ютерних наук.

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Ксенія Шумельчик навчається у Дніпропетровському національному університеті. Анна Курило здобуває фах у Національному авіаційному університеті, йдеться у повідомленні у офіційному блозі Google в Україні.

Лауреаток стипендії від України було запрошено приєднатися до щорічної зустрічі Google EMEA Scholars' Retreat в Лондоні. Дівчата зустрілись із провідними жінками ІТ-індустрії та представниками Google та ознайомились з продуктами Google.

Стипендія імені Аніти Борг, яку отримали дівчата, заохочує студенток із Європи, Близького Сходу та Африки цікавитися комп'ютерними науками.

Ця програма створена на честь доктора Аніти Борг, яка присвятила усе своє життя тому, щоб зламати стереотипи, які заважають професійному розвитку жінок в індустрії інформаційних технологій.