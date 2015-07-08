Вчені виявили у Всесвіті п'ять "прихованих" надмасивних чорних дір
П'ять надмасивних чорних дір, що приховані від спостереження великим обсягом пилу і газу, виявила міжнародна група вчених з допомогою Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) NASA.
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на The Astrophysical Journal.
Таким чином, астрофізики отримали важливе підтвердження гіпотези про те, що у Всесвіті існують чорні діри, приховані від спостереження в більшості діапазонів.
Групу надмасивних чорних дір вдалося знайти завдяки високоенергетичним рентгенівським променям, які випускала навколишня матерія, і які здатні пробитися крізь щільні шари пилу та газу.
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Вчені впевнені, що подібних об'єктів – прихованих чорних дірок — у Всесвіті безліч.
Раніше УНІАН повідомляв, що астрофізики з Німеччини, США і Швейцарії вперше виявили систему з чотирьох квазарів (і розташованих усередині них надмасивних чорних дір).