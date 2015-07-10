Допоможіть удосконалити УНІАН!

Поки у Верховній Раді сперечаються через Конституційну реформу, ми й собі вирішили влаштувати власну реформу – готуємо масштабний редизайн сайту УНІАН.

І тому – намагаємось зрозуміти, що з того, що ми вміємо робити, найбільш важливо для Вас.

А також – як постачати Вам новини, аналітику, експертні думки, найяскравіші фоторепортажі та найцікавіше відео у максимально зручний спосіб.

Дайте відповіді на питання цієї невеличкої анкети – і УНІАН стане таким, яким воліли б бачити його Ви.