Допоможіть удосконалити УНІАН!
11:10, 10 липня 2015Наука та IT
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УНІАН прагне стати зручнішим для Вас. І наша команда розраховує на Вашу допомогу у цій справі.
Поки у Верховній Раді сперечаються через Конституційну реформу, ми й собі вирішили влаштувати власну реформу – готуємо масштабний редизайн сайту УНІАН.
І тому – намагаємось зрозуміти, що з того, що ми вміємо робити, найбільш важливо для Вас.
А також – як постачати Вам новини, аналітику, експертні думки, найяскравіші фоторепортажі та найцікавіше відео у максимально зручний спосіб.
Дайте відповіді на питання цієї невеличкої анкети – і УНІАН стане таким, яким воліли б бачити його Ви.
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