ESA створило тривимірну карту комети Чурюмова-Герасименко (фото)

Сайт проекту дозволяє побачити в деталях тривимірну модель комети, а також дізнатися розташування окремих іменних регіонів на її поверхні, повідомляє Nplus1.ru

Наголошується, що модель включає звичні функції, що дозволяють обертати і наближати модель комети, а також перемикатися між зображенням рельєфу і розташуванням регіонів.

Читайте такожАстрофізики знайшли унікальну надмасивну чорну діру з аномально високою масою

«Але крім цього, користувач може перемкнутися в режим взаємодії з базою даних, що містить майже сім тисяч фотографій NAVCAM «Розети». У цьому режимі у тривимірній моделі з'являються точки орбіти космічного апарату, з яких проводилася зйомка комети. При натисканні на точку з'являється відповідний їй знімок NAVCAM, який можна завантажити на комп'ютер», - йдеться в повідомленні.

За словами представників агентства, ідея створення інтерактивної карти комети з'явилася в серпні минулого року, коли стало зрозуміло, що вона володіє складною формою. Перший варіант карти був створений Маттіасом Мальмером, ентузіастом астрономії зі Швеції. У творців цієї моделі виникла ідея об'єднати тривимірне зображення з базою даних NAVCAM і нанести на модель карту регіонів.

Публікацію моделі ESA приурочило до проходження кометою перигелію. Сьогодні, 05:02 за Києвом 67P пролетіла у найближчій точці своєї орбіти до Сонця, в 185 мільйонів кілометрів від світила. Це положення відповідає приблизно середині між орбітами Землі та Марса. За словами представників центру управління польотами, всі системи «Розети» працюють нормально.

На поверхні комети виділяють ряд регіонів, що відрізняються по своєму рельєфу. Поряд зі скелястими регіонами Хатор і Бастет на 67P є рівнинні ділянки Імхотеп і Еш, а також зниження (Хатмехит). Імена об'єктам дали на честь божеств єгипетської міфології.