Вчені з'ясували, що ґрунт комети Чурюмова-Герасименко складається з пористого льоду

Ґрунт комети Чурюмова-Герасименко складається з пористого льоду, який за структурою дуже схожий на погано пропечений пиріг - такі перші результати вивчення складу поверхні комети, повідомив в середу учасник наукової місії "Розетта", професор Геттінгенського університету Вальтер Арнольд (Walter Arnold), передає РИА Новости.

Зонд "Розетта" для дослідження комети 67P Чурюмова-Герасименко відправився в космос більше десяти років тому, у березні 2004 року. Спусковий модуль "Філа" (Philae) "Розети" 12 листопада здійснив історичну посадку на цю комету. Через добу "Філа" почав збирати дані про склад кометного ґрунту.

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"Вся комета складається з льоду і замерзлого двоокису вуглецю. Ґрунт покритий значним шаром пилу - в місці, де сів зонд, товщина шару пилу становить 20 сантиметрів. Лід пористий, як не дуже добре пропечений пиріг. Частинки льоду погано один з одним "зварені"", - сказав професор на зустрічі зі студентами Томського політехнічного університету.

Пізніше вчений пояснив, що дослідники вже володіють інформацією про склад ґрунту, але не став озвучувати подробиці, відзначивши, що цього не можна робити до публікації в науковому журналі.

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Вчені виміряли щільність ґрунту - вона становить близько 400 кілограмів на кубічний метр. Для порівняння, густина води дорівнює 1000 кілограмів на кубометр.

Крім того, вчені, за словами професора, підтвердили, що на кометі є органічні сполуки. "Питання подальших досліджень у тому, наскільки складні ці органічні сполуки і чи могли вони зародити життя", - розповів він студентам.