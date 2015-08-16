Канадський астронавт записав у космосі перший музичний альбом

Канадський астронавт Кріс Хедфілд, який вже тричі побував у космосі, почав збирати попередні замовлення на свій музичний альбом, записаний на МКС.

Про це повідомляє Популярна Механіка з посиланням на видання Space.com.

"До альбому під назвою Space Sessions: Songs From a Tin Can увійдуть 11 пісень, які склав і виконав Кріс під час третього візиту в космос у складі екіпажу МКС, а також бонус-трек Space Oddity — кавер-версія однойменної пісні Девіда Боуї", - йдеться в статті.

За словами Хэдфилда, відсутність гравітації змусила його пристосуватися до незвичного стилю гри на гітарі, яка в невагомості відмовляється лежати на коліні та прагне полетіти геть.

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Видання повідомляє, що продажі "Космічних сеансів" стартують 9 жовтня, альбом доступний на CD і вінілових платівках за ціною в 12,99 доларів.