Користувачі Apple нарікають на збої при інсталяції iOS 9

Після цього почали надходити відомості про те, що деякі користувачі зіткнулися з проблемами при завантаженні iOS 9 на пристрої Apple. Інформацію про це розповсюдило видання Reuters.

За даними видання, користувачі повідомляли про проблеми при завантаженні операційної системи в соціальних мережах. Деякі з них не змогли завершити завантаження iOS 9, їм прийшло повідомлення про те, що процедуру необхідно повторити знову. Інші отримували повідомлення про те, що при завантаженні програмного забезпечення стався збій. На думку фахівців, ці проблеми могли спостерігатися з-за того, що велика кількість користувачів одночасно намагався завантажити операційну систему на свої пристрої, передає DT.UA.

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Крім того, проблеми з оновленням відчувають і користувачі старих розробок компанії, які отримали пропозицію оновити iOS. Пристрої були відзначені Apple як "дружні" до iOS 9, після того, як були оновлені до iOS 8.

Незважаючи на деякі проблеми, станом на вечір четверга iOS 9 була встановлена на 16% пристроїв Apple.

Оновлення iOS 9 зажадають 1,3 Гб вільної пам'яті на пристрої проти 4,58 Гб, необхідних для "вісімки". Нова прошивка заснована на движку Metal, що, за словами розробників, забезпечить їй підвищену чуйність і більш ефективне використання ресурсів. Одним з основних технічних оновлень системи є впровадження функції Proactive, яка буде вивчати поведінку користувача протягом дня і пропонувати йому додатки або контент в той час, який вважатиме найбільш вдалим.