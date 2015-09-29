У NASA опублікували знімок вчорашнього сонячного спалаху

14:33, 29 вересня 2015
Наука та IT
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Обсерваторія сонячної динаміки зробила фото сонячного спалаху середнього класу, який досяг свого максимуму 28 вересня.

солнце / NASA

Фахівці присвоїли спалаху клас 7,6 М. Повідомлення про це було опубліковано на офіційному сайті NASA.

Обсерваторія сонячної динаміки здійснює постійне спостереження за сонячною активністю і фіксує спалахи на Сонці, передає DT.UA.

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Сонячні спалахи являють собою потужні викиди радіації. В залежності від потужності спалаху його шкідливе випромінювання надалі здатне досягти Землі. Це може стати причиною виникнення полярних геомагнітних бур, а також привести до деяких збоїв у роботі радіообладнання.

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