У NASA опублікували знімок вчорашнього сонячного спалаху
14:33, 29 вересня 2015Наука та IT
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Обсерваторія сонячної динаміки зробила фото сонячного спалаху середнього класу, який досяг свого максимуму 28 вересня.
Спалах на Сонці / NASA
Фахівці присвоїли спалаху клас 7,6 М. Повідомлення про це було опубліковано на офіційному сайті NASA.
Обсерваторія сонячної динаміки здійснює постійне спостереження за сонячною активністю і фіксує спалахи на Сонці, передає DT.UA.
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Сонячні спалахи являють собою потужні викиди радіації. В залежності від потужності спалаху його шкідливе випромінювання надалі здатне досягти Землі. Це може стати причиною виникнення полярних геомагнітних бур, а також привести до деяких збоїв у роботі радіообладнання.
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