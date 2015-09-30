Instagram почав продаж реклами в Росії

Соціальна мережа Instagram запускає в Росії прямі продажі реклами спільно з компанією Aitarget, яка буде офіційним реселлером соцмережі в країні, цитує РИА Новости повідомлення компаній.

"Використовуючи новий сервіс, рекламодавці зможуть привернути увагу молодої аудиторії Instagram в Росії, що динамічно зростає", — йдеться в повідомленні.

Росія, де в Instagram налічується 16 мільйонів активних користувачів, займає п'яте місце серед усіх країн за рівнем проникнення соцмережі (всього у Instagram більше 400 мільйонів користувачів у світі). "Щорічно аудиторія соцмережі в країні зростає більш, ніж на 25%. При цьому зростання відбувається не тільки за рахунок столиць: на Москву припадає лише 20% користувачів Instagram в Росії, а на Петербург — 10%", — наголошується в повідомленні.

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У російської аудиторії Instagram є кілька відмінних особливостей: дві третини "інстаграммерів" в РФ знаходяться у віці від 18 до 34 років (на 65% - це жінки), молода аудиторія заходить в соцмережу в середньому 5-10 разів на день, наголошується в повідомленні.

Рекламодавцям для розміщення в Instagram буде доступно три основні формати: статична картинка з посиланням на відеоролик тривалістю до 15 секунд і картинка з кнопкою установки програми. Рекламні пости будуть демонструватися в стрічках користувачів та супроводжуватися позначкою "реклама". У рекламі Instagram будуть доступні всі можливості Facebook за таргетингом: стать, вік та інші параметри користувачів.