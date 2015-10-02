Вчені виявили взаємозв'язок між зростом людини і ризиком раку

До такого висновку дійшли шведські вчені. Дослідження, в ході якого медики спостерігали 5 млн осіб протягом більше 50 років, показало, що статистично таке співвідношення існує, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВчені з'ясували, чому родимки не перетворюються в ракові пухлини меланоми

При цьому ризик розвитку раку грудей у високих жінок вище на 20%, а ризик розвитку меланоми у високих людей обох статей вище на 30%.

Зв'язок між зростом і онкологічним ризиком виявлялася і в минулому, однак досі залишається не поясненим.

Як каже науковий керівник дослідження доктор Емелі Беньї, прямого взаємозв'язку між зростом і раком немає, однак високий зріст може служити маркером інших генетичних особливостей людини, які можуть бути пов'язані з захворюванням.

Як кажуть експерти, також допустимий взаємозв'язок між кількістю клітин в тілі людини і ризиком, що одна з них мутує в ракову. "Рак - це мутація однієї нормальної клітини. У високих людей більше клітин", - говорить професор Дороті Беннетт з Лондонського університету.

Основні рекомендації для того, щоб уберегтися від раку, тим не менш, залишаються колишніми - не палити, скоротити споживання алкоголю і правильно харчуватися, кажуть медики.