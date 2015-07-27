Біологи з'ясували, що рак може виникати через дисбаланс білків в клітинах

Рак може розвинутися не тільки через пошкодження ДНК, але й через розвиток дуже рідкісних збоїв в роботі білкових сигнальних ланцюжків всередині клітини, які змушують її почати ділення, з'ясували молекулярні біологи, про це повідомляють РИА Новости.

"Останніми роками ми вкладаємо мільйони доларів на розшифровку і вивчення людського геному, сподіваючись, що подібні дослідження дозволять нам передбачати, наскільки буде вразливою та чи інша людина до різних видів раку, і розробити спеціальні методики лікування для них. Як продемонструвало наше дослідження, однієї перевірки ДНК не достатньо для того, щоб убезпечити себе від раку", — заявив Джон Ледбурі (John Ladbury) з університету Лідса (Великобританія).

Ледбурі та його колеги відкрили дуже незвичайний механізм розвитку раку яєчників у жінок, спостерігаючи за ростом різних культур ракових клітин в пробірці. Як пояснюють вчені, головною відмітною ознакою цієї форми раку та багатьох інших видів пухлин є те, що в таких клітинах зазвичай буває пошкоджений ген FGFR2.

Пошкодження цього гена призводить до того, що керований ним ланцюжок білків під назвою Akt, переходить до постійно "включеного" положення, що змушує клітину починати дылення та переходити до раковоъ форми. Як з'ясували автори статті, щось подібне може статися і без пошкодження FGFR2, в результаті неправильного співвідношення двох білків – Plc-гама-1 та Grb2 – перший з яких активує ланцюжок Akt, а другий – пригнічує роботу.

Якщо концентрація Grb2 в клітині з будь-яких причин знижується до критичної позначки, Plc-гама-1 з'єднується з тими рецепторами, за роботу яких відповідає FGFR2, і змушує їх переходити до "ракового" режиму роботи. Виявивши подібні ракові клітини з повністю справним геномом, вчені вирішили перевірити, чи можна штучно створити їх всередині організму, знижуючи концентрацію відповідного білка.

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Експерименти на мишах показали, що зниження частки Grb2 в клітинах яєчників призвело до появи численних пухлин і метастазів. Наразі вчені намагаються з'ясувати, чи задіяні ці білки у розвитку інших форм раку і працюють над створенням методик виявлення подібного дисбалансу білків та способів його ліквідації.