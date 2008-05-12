В інтернеті відкрився смисловий пошуковий ресурс

Компанія Powerset запустила 12 травня однойменний пошуковий ресурс, створений для відповідей на запитання користувачів, пошуку фактів і значень понять. Він сприймає ключові слова, фрази і запитання, задані англійською мовою, і намагається вичленувати їх сенс.

В даний час на запити пошуковик відповідає цитатами з Wikipedia і баз даних Freebase. Очікується, що в майбутньому число джерел розшириться.

Відповіддю на запитання може бути декілька посилань сортованих за категоріями, коротке визначення або ж сторінка з Wikipedia, поряд з якою опублікований зміст і список знайдених у ній фактів. Наприклад, у відповідь на запит "Actors in pulp fiction" буде виведений список акторів, що знялися в "Кримінальному чтиві", а при натисненні на ім`я актора можна буде побачити статтю про нього. До статті додаються знайдені факти, дії і об`єкти.

Це не єдиний пошуковий ресурс, що використовує wiki-технології. На початку 2008 року був запущений сервіс Wikia. Його користувачам пропонується самостійно писати міні-статті з різних тем. Їх статті виводитимуться в пошуковій видачі разом зі звичайними результатами.

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