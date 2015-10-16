NASA опублікувало фотографію корональної діри на Сонці
02:22, 16 жовтня 2015Наука та IT
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NASA опублікувало фотографію великої корональної діри на Сонці.
Знімок був отриманий 10 жовтня з допомогою Solar Dynamics Observatory. Натисніть на зображення, щоб збільшити / NASA/SDO
Про це повідомляється на сайті NASA.
Темна область у верхній частині сонця на знімку - це магнітне поле Сонця, з якого відбувається корональний викид маси в космос.
Знімок був отриманий 10 жовтня за допомогою Обсерваторії сонячної динаміки.
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Відзначається, що сонячний вітер, що виходить з цієї корональної діри, призвів до магнітних бур біля Землі і став причиною кількох полярних сяйв, які можна було спостерігати вночі.
Раніше УНІАН повідомляв, що обсерваторія сонячної динаміки зробила фото сонячного спалаху середнього класу, який досяг свого максимуму 28 вересня.
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