NASA опублікувало фотографію корональної діри на Сонці

Про це повідомляється на сайті NASA.

Темна область у верхній частині сонця на знімку - це магнітне поле Сонця, з якого відбувається корональний викид маси в космос.

Знімок був отриманий 10 жовтня за допомогою Обсерваторії сонячної динаміки.

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Відзначається, що сонячний вітер, що виходить з цієї корональної діри, призвів до магнітних бур біля Землі і став причиною кількох полярних сяйв, які можна було спостерігати вночі.

Раніше УНІАН повідомляв, що обсерваторія сонячної динаміки зробила фото сонячного спалаху середнього класу, який досяг свого максимуму 28 вересня.