Чутки про неграмотність інтернетників доволі перебільшені

Інтернет-жаргон не тільки не знищує англійську мову, а, навпаки, є "лінгвістичним відродженням". Про це йдеться в статті дослідників з Торонтського університету, яка буде оприлюднено у весняному номері журналу American Speech. Зміст статті переказало видання Ars Technica.

Науковці Салі Тальямонте (Sali Tagliamonte) і Дерек Деніс (Derek Denis) вивчили понад мільйон слів з листування користувачів у віці від 15 до 20 років і порівняли їх з 250 тисячами слів живої мови.

Виявилось, що підлітки не так часто використовують скорочення в інтернет-діалогах, як прийнято вважати. Тільки 2,4 відсотка всіх висловів припадає на слова на зразок "LOL" (laugh out loud) або "OMG" (oh my God). Вони також у 90 відсотках випадків воліють використовувати правильне "you" (ти) замість жаргонного "u". У письмовій мові вони набагато правильніше будують фрази.

Тальямонте вже кілька років займається вивченням мережевого сленгу. Ще 2006 року він стверджував, що інтернетники вправно пораються з мовою, і тим, хто побоюється за їх грамотність, не варто хвилюватися.

Лента.ру