NASA опублікувало відео потужного урагану "Патриція"

Аерокосмічне агентство США NASA опублікувало відео найпотужнішого в історії південно-східній частині Тихого океану урагану "Patricia", яке було знято з камер, встановлених на МКС, повідомляється на сайті агентства, пише DT.UA.

Дане відео було знято 23 жовтня. Швидкість вітру урагану досягає близько 320 км/ч. На даний момент "Патриція" вже досягла узбережжя Мексики.