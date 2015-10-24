NASA опублікувало відео потужного урагану "Патриція"
08:52, 24 жовтня 2015Світ
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Ураган вже досяг території Мексики. Швидкість вітру досягає близько 320 км/год
REUTERS
Аерокосмічне агентство США NASA опублікувало відео найпотужнішого в історії південно-східній частині Тихого океану урагану "Patricia", яке було знято з камер, встановлених на МКС, повідомляється на сайті агентства, пише DT.UA.
Дане відео було знято 23 жовтня. Швидкість вітру урагану досягає близько 320 км/ч. На даний момент "Патриція" вже досягла узбережжя Мексики.
Нагадаємо, у серпні на штат Флорида вперше за 10 років налетів потужний ураган "Еріка", у зв'язку з чим було оголошено надзвичайний стан.
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