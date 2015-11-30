На Яндексі з'явилися розв'язки до завдань ЗНО

13:04, 30 листопада 2015
Наука та IT
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На сайті пояснюється логіка вирішення завдань по більшості популярних на сервісі предметів.

Фото УНИАН

Рішення до завдань Зовнішнього незалежного оцінювання для вступу в українські ВНЗ з'явилися на Яндексі, повідомляє прес-служба порталу.

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"На Яндекс.ЗНО з'явилися розв'язки до більшості популярних на сервісі предметів — української мови та літератури, математики, історії України, англійської мови, біології, фізики та хімії", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в матеріалах викладається логіка вирішення завдань, пояснюються ключові поняття і описуються процеси.

Нагадаємо, зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, пройде з 5 травня по 10 липня 2016 року.

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