New Horizons передав на Землю фотографії заходу сонця на Плутоні (фото)

На сайті NASA опубліковані нові знімки ландшафту Плутона. На них видно, що всі крижані гори залиті сонцем.

Про це повідомляє gazeta.ru з посиланням на NASA.

Читайте такожNASA представило відео руху системи Плутона

Фотографії зроблені через 15 хвилин після того, як зонд пройшов найближчу точку з небесним тілом, після чого обернувся і сфотографував Плутон на заході сонця.

Знімки зроблені ще в липні, але на Землю апарат передав їх тільки зараз.

Раніше New Horizons вже передавав знімки Плутона, дозвіл деяких зображень складає 400 м на піксель. Знімки демонструють велике розмаїття ландшафтів на поверхні небесного тіла, наголошується на сайті NASA. Причому рельєф Плутона нагадав вченим земні дюни, утворені вітрами.