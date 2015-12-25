Вчені зможуть відключати потяг до солодкого за допомогою ліків

Фахівці в галузі фармакології проводили експерименти на мишах, пише "Вокруг света". У ході дослідження з'ясувалося, що в печінці гризунів у відповідь на підвищення рівня вуглеводів в організмі виробляється гормон (FGF21), що потрапляє в кров і сигналізує мозку про необхідності придушення потреби в солодкому.

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Як підкреслюють дослідники, раніше було відомо, що FGF21 здатний підвищувати чутливість до інсуліну. Однак функція регулювання потягу до солодкого виявлена ​​вперше.

Під час експериментів миші, вибираючи між звичайним раціоном і збагаченим цукром харчуванням, віддавали перевагу другому варіанту. Ті ж гризуни, яким вводили гормон FGF21, їли солодкого в 7 разів менше, ніж миші з першої групи.

Також фармакологи обстежили генетично модифікованих гризунів з двох груп: в одній були миші, чий організм не виробляв FGF21, в інший, навпаки, гризуни з підвищеним (в 500 разів вище норми) синтезом гормону. Гризуни у другій групі споживали істотно менше солодкого, ніж у першій.

При цьому, за спостереженнями вчених, FGF21 неоднаково впливає на потребу в цукрозі, фруктозі і глюкозі, а також не працює відносно складних вуглеводів. Однак фармакологи впевнені: отримані ними результати допоможуть створити ліки для людей, які страждають від діабету і ожиріння, а також будуть запобігати розвитку цих захворювань.