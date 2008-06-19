Інтернет-трафік вимірюватимуть зеттабайтами

У період з 2007 до 2012 року обсяг інтернет-трафіку щорік збільшуватиметься на 46 відсотків, повідомляє TechRadar з посиланням на результати дослідження, проведеного компанією Cisco.

Представники Cisco впевнені, що незабаром для вимірювання обсягів веб-трафіку доведеться використовувати ексабайти (один ексабайт дорівнює мільярду гігабайтів), а після 2012 року - зеттабайти (один зеттабайт дорівнює трильйонові гігабайтів).

Головними причинами зростання об`єму трафіку є потокове HD-відео і додатки web 2.0.

Згідно з даними, одержаними Cisco, нині відео становить 22 відсотки всього інтернет-трафіку. У 2006 році цей показник був 12 відсотків. Очікується, що до кінця цього року частка відео в інтернет-трафіку досягне 32 відсотків.

Проте ці дані не враховують трафік Р2Р-мереж, в яких, за оцінками Cisco, щомісяця передається 600 мільйонів гігабайт відео, що відповідає більш ніж 120 мільйонам DVD-дисків.

Лента.ру