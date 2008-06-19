Російські військові запустили в космос шість американських супутників

Персонал Ракетних військ стратегічного призначення (РВСН) Росії здійснив успішний пуск ракети-носія "Космос-ЗМ" з шістьмома американськими космічними апаратами з полігону "Капустин Яр" в Астраханській області, повідомив РІА Новости помічник командувача РВСН із зв`язків з громадськістю і ЗМІ полковник Олександр Вовк.

"Випробувальні підрозділи РВСН вранці 19 червня здійснили пуск ракети-носія "Космос-ЗМ" з Державного центрального міжвидового полігону "Капустин Яр". Основними завданнями пуску були запуск шістьох космічних апаратів системи "Орбком" США, а також відпрацювання взаємодії військових частин Міноборони Росії та підприємств промисловості при підготовці й проведенні пуску ракети-носія "Космос-ЗМ", - сказав Вовк.

До складу головного блоку "Космос-ЗМ" масою 1 тисяча 70 кілограмів входили п`ять космічних апаратів "Орбком" і один "КДС" (концептуальний демонстраційний супутник), уточнив він.