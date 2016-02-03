Хокінг: Людство в майбутньому зможе створювати мікроскопічні чорні діри

Про це він розповів слухачам в рамках радіолекторію телерадіокомпанії "Бі-бі-сі".

"Чорна діра з масою Сонця буде виробляти частки випромінювання Хокінга з дуже низькою швидкістю, через що його фактично буде неможливо виявити. Однак якщо її зменшити до розмірів гори, то тоді чорна діра буде виробляти рентгенівське і гамма-випромінювання із загальною потужністю приблизно в 10 мільйонів мегават, чого вистачить на постачання електричних приладів на всій Землі", — цитує Хокінга РИА Новости.

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Такі чорні діри, як зазначає фізик, будуть вкрай небезпечні для нашої планети, так як вони можуть легко провалитися в центр Землі при необережному з ними поводженні і викликати катастрофу глобальних масштабів. Їх довелося б тримати на орбіті Землі на безпечній відстані від планети, і таких об'єктів у космосі поки не було знайдено.

З іншого боку, Хокінг вважає, що людство в майбутньому зможе створювати мікроскопічні чорні діри, які будуть жити в невидимих для нас "зайвих" вимірах простору-часу, існування яких передбачає теорія струн.

У цих невидимих вимірах, як пояснює Хокінг, гравітація буде проявляти себе сильніше, що полегшить створення сингулярності. На його думку, людство може випадково створити подібний об'єкт вже сьогодні на Великому адронному колайдері. Поки що, на щастя або на жаль, такі мікрочорні діри на БАК не народжувалися, однак Хокінг, як жартує сам вчений, з нетерпінням чекає їх відкриття, так як їх виявлення зробить його кандидатом на Нобелівську премію з фізики.