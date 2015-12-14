На Великому адронному колайдері могли виявити другий бозон Хіггса

Про можливе відкриття на ВАК повідомив, зокрема, ізраїльський астрофізик Маріо Лівіо на своїй сторінці в Facebook і акаунті в Twitter. Повідомлення науковця поки що не отримало офіційного підтвердження, передає Лента.ру.

Статистична значимість відкриття дорівнює трьом стандартним відхиленням (тобто ймовірність помилки дорівнює приблизно 0,2%). У фізиці елементарних частинок відкриття вважається зробленим, якщо статистична значимість дорівнює п'яти стандартним відхиленням (тобто ймовірність помилки дорівнює приблизно 0,00005%). Розпад одночасно виявили колаборації CMS (Compact Мюона Solenoid) і ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS).

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На 15 грудня 2015 року призначена прес-конференція колаборацій ВАК, на якій якої планується розповісти про перші результати експериментів після запуску колайдера. В період з 16:00 по 16:40 київського часу про відкриття CMS розповість Джим Олсен з Прінстонського університету (США), а з 16:40-17:20 результати ATLAS представить Марумі Кадо з Лінійної прискорювальної лабораторії при Університеті Париж-південь 11 (Франція).

Конференція буде транслюватися в прямому ефірі на сайті Церну. Підтвердження інформації, поданої Лівіо та іншими фізиками, може означати наявність у природі скалярної частинки масою близько 700 гігаелектронвольт і вихід вчених за межі СМ. Сучасні теорії, наприклад, мінімальна суперсиметрична СМ (МССМ), передбачають існування таких частинок. Їх роль відіграють додаткові бозони Хіггса (крім вже відкритого в 2012 році бозона масою близько 125 гігаелектронвольти).

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У МССМ є п'ять бозонів Хіггса, а кожній частці СМ ставиться у відповідність її суперсиметричний аналог — суперпартнер. Вчені можуть пояснити природу виникнення потенційного бозона Хіггса. Так, він може бути народжений за участю більш важких (і ще не відкритих) частинок, деякі з яких можуть бути суперсиметричні і мають масу близько двох тераелектронвольт.

Виявлення бозона Хіггса і підтвердження СМ було головною метою першого етапу експериментів на ВАК. Завданням другого етапу є пошуки фізики за межами СМ (зокрема, додаткових бозонів Хіггса, суперсиметричних частинок і проявів прихованих вимірів). Дискусія про можливі результати експериментів на ВАК нагадує обговорення, яке мало місце в 2011-2012 роках до і після оприлюднення попередніх даних про виявлення схожої на бозон Хіггса частинки і підтвердження даних в 2013 році.