На Великому адронному колайдері могли виявити другий бозон Хіггса
Фізики на Великому адронному колайдері (ВАК) виявили розпад на два гамма-фотони частинки масою близько 700 гігаелектронвольт. Знахідка вчених може вказувати на існування другого бозона Хіггса, що передбачається суперсиметричними розширеннями до Стандартної моделі (СМ).
Про можливе відкриття на ВАК повідомив, зокрема, ізраїльський астрофізик Маріо Лівіо на своїй сторінці в Facebook і акаунті в Twitter. Повідомлення науковця поки що не отримало офіційного підтвердження, передає Лента.ру.
Статистична значимість відкриття дорівнює трьом стандартним відхиленням (тобто ймовірність помилки дорівнює приблизно 0,2%). У фізиці елементарних частинок відкриття вважається зробленим, якщо статистична значимість дорівнює п'яти стандартним відхиленням (тобто ймовірність помилки дорівнює приблизно 0,00005%). Розпад одночасно виявили колаборації CMS (Compact Мюона Solenoid) і ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS).
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На 15 грудня 2015 року призначена прес-конференція колаборацій ВАК, на якій якої планується розповісти про перші результати експериментів після запуску колайдера. В період з 16:00 по 16:40 київського часу про відкриття CMS розповість Джим Олсен з Прінстонського університету (США), а з 16:40-17:20 результати ATLAS представить Марумі Кадо з Лінійної прискорювальної лабораторії при Університеті Париж-південь 11 (Франція).
Конференція буде транслюватися в прямому ефірі на сайті Церну. Підтвердження інформації, поданої Лівіо та іншими фізиками, може означати наявність у природі скалярної частинки масою близько 700 гігаелектронвольт і вихід вчених за межі СМ. Сучасні теорії, наприклад, мінімальна суперсиметрична СМ (МССМ), передбачають існування таких частинок. Їх роль відіграють додаткові бозони Хіггса (крім вже відкритого в 2012 році бозона масою близько 125 гігаелектронвольти).
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У МССМ є п'ять бозонів Хіггса, а кожній частці СМ ставиться у відповідність її суперсиметричний аналог — суперпартнер. Вчені можуть пояснити природу виникнення потенційного бозона Хіггса. Так, він може бути народжений за участю більш важких (і ще не відкритих) частинок, деякі з яких можуть бути суперсиметричні і мають масу близько двох тераелектронвольт.
Виявлення бозона Хіггса і підтвердження СМ було головною метою першого етапу експериментів на ВАК. Завданням другого етапу є пошуки фізики за межами СМ (зокрема, додаткових бозонів Хіггса, суперсиметричних частинок і проявів прихованих вимірів). Дискусія про можливі результати експериментів на ВАК нагадує обговорення, яке мало місце в 2011-2012 роках до і після оприлюднення попередніх даних про виявлення схожої на бозон Хіггса частинки і підтвердження даних в 2013 році.