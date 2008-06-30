У США заморозили проекти щодо сонячної енергетики

У США федеральний уряд оголосив мораторій на розробку нових проектів щодо використання сонячної енергії на державних землях. Проекти будуть розморожені після того, як буде вивчений їх вплив на екологію, пише газета The New York Times. Такі дослідження можуть тривати кілька років.

Запровадження мораторію ініціювало Бюро з управління державними і громадськими землями США. Працівники цього відомства наполягають, що в західних штатах дуже багато сонячних генераторів, і треба ретельно вивчити, який вплив вони чинять на довкілля.

Починаючи з 2005 року, в Бюро було подано близько 130 проектів, які зможуть забезпечити енергією близько 20 мільйонів будинків. Представники Бюро заявили, що мають розглянути, як спорудження сонячних генераторів позначиться на рослинності та популяціях звірів і птахів у місцях заявленого будівництва. Крім того, більшість генераторів потребують постійного забезпечення водою. Водночас більшість майбутніх генераторів мають будуватися в пустельних штатах, де високий рівень сонячного випромінювання і де доведеться будувати штучні канали. Бюро має намір вивчити можливі наслідки таких дій. Крім того, після закінчення терміну служби генераторів (зазвичай близько 20-30 років) треба відновлювати землю, де вони були встановлені.

За інформацією міністерства енергетики США, у Сполучених Штатах вже працюють близько 1,2 мільйонів сонячних генераторів. Щороку на розвиток технологій отримання енергії від Сонця з бюджету виділяється близько 150 мільйонів доларів. Основними типами установок, що розробляються, є фотоелектричні, в яких електрика виробляється безпосередньо при падінні сонячних променів на панелі, та концентраційні, в яких енергія Сонця використовується для перетворення води на пару, яка обертає турбіну генератора.

Лента.ру