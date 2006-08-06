Україна почала ефективніше боротися з піратством

Міжнародна федерація фонографічної індустрії (IFPI) у своєму щорічному звіті щодо порушення авторського права у світі виокремила Україну в числі чотирьох держав з місцевими особливостями щодо проблеми музичного піратства.

Про це повідомляє “Німецька хвиля”.

Україну поруч з Болгарією, Тайванем та Пакистаном винесено у звіті до категорії держав “у спеціальному фокусі”.

За минулий рік тут відбулися позитивні зрушення у боротьбі з музичним піратством на законодавчому рівні. В результаті правоохоронці одержали серйозні важелі протидії порушникам авторського права. Також уряд оголосив про підтримку регулярних перевірок фабрик звукозапису на предмет піратської продукції. Проте останнім часом в Україні зросло музичне піратство, пов’язане із завантаженням на персональні комп’ютери музики у форматі mp3 з незаконних веб-сайтів.

Частка піратської продукції іноземної музики на українському ринку нині становить 60 відсотків. Це завдає легальним виробникам збитків на 35 мільйонів доларів. Міжнародна федерація фонографічної індустрії рекомендує Україні вжити заходів для ліквідації торговельних точок, що реалізують піратську продукцію, заохотити суди до суворішого покарання крадіїв авторського права та посилити митний контроль для запобігання експорту нелегальних матеріалів.