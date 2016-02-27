Ядро Землі багате на сірку, кремній та водень - вчені

Результати досліджень вчені опублікували в журналі Science Advances, передає Лента.ру.

Ядро планети складається головним чином із заліза. Як показали вчені, головними кандидатами на більш легкі елементи в центрі Землі є сірка, кремній та водень.

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До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши поширення звуку в надрах планети. Наявні дані вказують на те, що щільність ядра Землі повинна бути нижчою, ніж описується в моделях.

Геофізики провели лабораторні рентгенівські дослідження чистого зразка заліза, дані по який порівняли з сейсмологічними матеріалами та наявними моделями земного ядра.

В даний час вважається, що поверхня ядра Землі, що знаходиться під мантією, розігріта до температури близько 6230 кельвінів. Його діаметр дорівнює семи тисячам кілометрів.

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Склад ядра вченим невідомий. Вважається, що воно сформувалося в давнину з найбільш важких елементів (заліза), а його хімія найбільш схожа на таку, як у залізних метеоритів.