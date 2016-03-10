1+1 медіа запускає систему онлайн відео дистрибуції - OVVA.tv

OVVA.tv складається з веб-платформи, на якій безкоштовно доступний увесь контент 1+1 медіа та партнерів сервісу (українські виробники та дистриб’ютори програмного продукту), авторизованого відео плеєра, а також з інструменту SUDUM - технологічно-правової системи, що дозволяє боротися з піратськими копіями відео-контенту в реальному часі. Уся реклама на платформі продається через сейлз-хаус «Плюси».

1+1 медіа – перша з українських медіа-груп, яка створила подібний проект.

Платформа OVVA.tv буде доступна з будь-якого пристрою: смартфона, планшета, ноутбука, смарт ТВ, та у будь-якій точці світу, де є доступ до Інтернету.

«Результати тестової роботи першого місяця нас дуже надихають. По-перше, завдяки OVVA.tv та SUDUM ми вже подвоїли свій рекламний інвентар, по-друге - ми зменшили кількість піратського контенту на 92% по продуктам, які були пріоритетними до захисту (серіал “Хазяйка”, шоу “Голос Країни” та інші)», - зазначив Павло Педенко, керівник проекту OVVA.tv.

Ресурс працює та уже доступний у тестовому режимі - OVVA.tv