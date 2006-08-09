Suzuki покаже ”гарячий” Suzuki Swift в Парижі (фото)

Офіційний дебют спортивної версії хетчбека Suzuki Swift, швидше за все, відбудеться у вересні поточного року на Паризькому автосалоні. Зараз японська марка розповсюдила тільки перші фотографії майбутньої новинки, а її технічні параметри поки зберігаються в таємниці.

За інформацією деяких джерел, під капотом у Swift Sport розміститься 1,6-літровий бензиновий мотор з турбонаддувом, потужність якого складе не менше 150 кінських сил. Крім того, автомобіль оснащуватиметься модернізованою коробкою передач, нижчою і жорсткішою підвіскою, а також допрацьованою гальмівною системою. Динамічні параметри новинки поки також тримають у секреті.

Зовні "гарячий" Suzuki Swift можна буде впізнати за масивним переднім бампером з великим повітрозабірником і двокольоровим забарвленням, трохи розширеними колісними арками, новим заднім бампером і ефектними накладками на пороги кузова. Крім того, автомобіль оснащуватиметься стильними колісними дисками розмірності 17 дюймів і спортивними покришками. У салоні Swift Sport з`являться нові передні крісла з вираженою бічною підтримкою, алюмінієві накладки на педалі і важіль КПП, а також нове рульове колесо і модернізована панель приладів.

Лента.ру