Вчені спростували міф про тупість блондинок

До таких висновків дійшли американські вчені, передає Lenta.ru. Психологи з Університету штату Огайо скористалися даними, зібраними під час Національного лонгітюдного дослідження молоді (віку 14-21 рік), який пройшов у 1979 році. Учасники цього дослідження не тільки пройшли тест на IQ, але і відповіли на питання про свій колір волосся. Вчені прибрали з масиву даних інформацію про громадян латиноамериканського і африканського походження (для більш об'єктивного порівняння).

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З'ясувалося, що середній IQ блондинок становить 103,2. У шатенок цей показник склав 102,7, у рудих - 101,2, у брюнеток - 100,5. Крім того, у блондинок дещо вищі шанси опинитися в групі з найвищим IQ. Вчені зазначають: інтелектуальну перевагу блондинок над іншими жінками не можна вважати доведеною (різниця в IQ між ними знаходиться в межах статистичної похибки), проте вони абсолютно точно не дурніші за інших.

Іншими словами, стереотип про "тупу блондинку" виявився таким, що не відповідає дійсності. При цьому така оцінка має конкретні наслідки: при прийомі на роботу і прийнятті рішень про кар'єрне підвищення блондинок часто дискримінують, відзначають вчені.