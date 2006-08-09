Україна допоможе Нігерії створити Центр космічних запусків

Україна надасть Федеральній Республіці Нігерія допомогу в розробці техніко-економічного обгрунтування створення Центру космічних запусків. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Національного космічного агентства України (НКАУ).

У повідомленні наголошується, що такої домовленості було досягнуто в ході візиту 23-30 липня 2006 року делегації експертів космічної галузі України у Нігерію.

В ході візиту відбулася зустріч українських експертів з міністром науки і технологій Нігерії Т.ІСОУНОМ, генеральним директором Національного агентства космічних розробок і досліджень Республіки Нігерія (NASRDA) Г.БОРОФФІСОМ, а також фахівцями Центру космічних транспортних систем і двигунів.

В результаті консультацій підготовлені проекти документів, які визначають напрями співпраці між Україною і Нігерією в космічній сфері. Їх підписання заплановано на жовтень 2006 року під час другої зустрічі представників космічних агентств України і Нігерії.

Зокрема, сторонами парафовано проект Рамкової угоди між НКАУ і NASRDA щодо співпраці у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Представники сторін також домовилися підготувати і підписати під час другої зустрічі ряд контрактів, зокрема, на проведення навчання і стажування нігерійських фахівців в Україні і надання нігерійській стороні допомоги щодо техніко-економічного обгрунтування для створення Центру космічних запусків.

Представниками NASRDA передані українській стороні початкові дані для підготовки пропозицій щодо створення супутників дистанційного зондування Землі, а також вимоги до облаштування цеху з розробки космічних апаратів і поставки відповідного устаткування.