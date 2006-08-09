Нова версія Ford Mustang (фото)

Компанія Ford оголосила, що спеціальна версія автомобіля Ford Mustang з 325-сильним мотором V8 випускатиметься серійно і надійде ділерам до кінця цього року. Ці автомобілі майже повністю повторюють версію Mustang Shelby GT-H, випущену обмеженим тиражем на замовлення прокатної компанії Hertz.

Такі машини відрізняються форсованим до 325 к. с. двигуном, дещо модернізовані зовні і мають унікальні колісні диски. Серійна версія Shelby GT-H, яка дістане ім`я Mustang Shelby GT, відрізнятиметься можливістю установки механічної коробки передач (на прокатні машини ставляться тільки "автомати"), а також новими варіантами кольорів для кузова, включно з білим.

Нова модифікація Ford Mustang займе порожню нішу між 235-сильною версією Mustang GT і "екстремальною" Mustang GT500, устаткованою 500-сильним мотором.

Вартість автомобіля наразі не повідомляється.

Автолента.ру