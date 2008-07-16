SanDisk випустила одноразову карту пам'яті

SanDisk випустила новий тип карти пам`яті формату SD, повідомляє Лента.ру з посиланням на прес-реліз компанії. Називається карта WORM (Write Once Read Many), записати інформацію на неї можна лише раз.

Після запису інформації на карту SD WORM зчитати її можна в будь-якому пристрої з підтримкою карт формату SD. Проте змінити, видалити або доповнити записані на карту дані неможливо.

Представники SanDisk впевнені, що новинка матиме попит при поліцейських розслідуваннях і судових розглядах, а також в інших ситуаціях, коли дані необхідно захистити від видалення чи зміни.

Наразі SanDisk пропонує карту SD WORM обсягом 128 мегабайт. До кінця року компанія пообіцяла представити більш місткі носії. При дотриманні умов експлуатації карти, інформація на ній може зберігатися протягом ста років.