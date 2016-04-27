Обсяг продажів Apple впав уперше за 13 років

За повідомленням Apple, компанія продала 51,2 млн смартфонів iPhone у цьому кварталі (січень-березень), що на 16% менше, ніж за відповідний період минулого року, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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Обсяг продажів компанії у кварталі становив $50,6 млрд, що на 13% менше у порівнянні з відповідним кварталом попереднього року. Прибуток Apple становив $10,5 млрд, що на 22% менше за минулорічні показники. Це - перше квартальне падіння, починаючи з 2003 року.

Як зазначає агентство Bloomberg, такі цифри виявилися більш песимістичними, ніж очікували аналітики, а прогноз на наступний квартал є також невтішним. У Apple зменшення продажів пояснюють насамперед зниженням попиту на телефони у Китаї, найбільшому ринку Apple після США. Попит на iPhone та на смартфони вищого цінового сегменту інших компаній знижується в усьому світі через перенасичення ринку.

Знизилися обсяги продажів і інших продуктів Apple. Так, продажі планшетів iPad зменшилися приблизно на 20%, а комп'ютерів Mac - на 12%.