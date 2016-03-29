Новинка Apple iPhone SE підірвала Китай з понад 3,4 мільйонами попередніх замовлень

Незважаючи на особливу любов до великих екранів з діагоналлю від 5,5 дюймів, китайці добре ставляться і до компактного "iPhone 5s з начинкою флагмана". За повідомленням американського новинного каналу CNBC з дня старту офіційного замовлення на модель iPhone SE в Китаї подано понад 3,4 мільйонів заявок, повідомляє iphones.ru.

Найпопулярніший колір – "золотий". На нього припадає 1,3 млн попередніх замовлень. Модель в кольорі "рожеве золото" не менш популярна. Таке забарвлення замовили 1,2 млн разів.

Цього разу компанія Apple, замість традиційного відкриття продажів в магазинах Apple Store, прийняла рішення відкрити офіційне онлайн передзамовлення на анонсовані новинки. Робиться це з метою уникнення біля офіційних роздрібних магазинів величезних черг шанувальників продукції Apple.

Про офіційні цифри, які фігурують в продажах анонсованого iPhone SE, стане відомо вже наступного тижня.

Сьогодні ж вночі починається офіційне передзамовлення на модель iPhone SE на сайті Apple. Версія смартфона на 16 ГБ обійдеться в $399. За модель з 64 ГБ Apple встановила цінник в $499. Про терміни доставки і появу смартфона в роздрібних магазинах поки нічого не відомо.