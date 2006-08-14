США вибрали 50 кращих сайтів

Журнал Time оприлюднив список 50 кращих сайтів 2006 року - "50 Coolest Websites", повідомляє Digg.com. При складанні рейтингу оцінювалася, перш за все, інноваційність подання інформації: багато сайтів, що виявилися серед переможців, використовують технології Web 2.0.

Переможці визначалися в шістьох номінаціях.

Кращою пошуковою системою став нещодавно відкритий Snap.com, який використовує історію пошукових запитів для підвищення релевантності пошуку, а також показує скріншоти знайдених документів праворуч від результатів пошуку.

Також серед переможців Accoona.com, який застосовує технології "штучного інтелекту" для уточнення змісту пошукового запиту користувачів.

Кращим новинним ресурсом став блог Digg.com "соціальні новини", як його назвав журнал Time.

У номінації "На зв`язку" (Staying Connected) серед переможців виявилися: сервіс для власників мобільних телефонів Dodgeball.com, що дозволяє домовлятися з друзями про спільні плани на вечір, а також сайт соціальної мережі MySpace.com, який отримав від журналу “Time” епітет "Глобальне суспільство" (Global Society).

У номінації "Подорожі", за оцінкою Time, переможцем став сайт Yelp.com, користувачі якого публікують власні відгуки і рецензії на роботу ресторанів Нью-Йорка, Сієтла, Фенікса і ще 21 міста США.

Повний список 50 кращих сайтів можна подивитися на сайті журналу Time.

Лента.ру