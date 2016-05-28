NASA показало на відео гігантську корональну діру на Сонці

Про це повідомляє NASA, передає Лента.ру.

Корональні діри є областями низької щільності в атмосфері Сонця (тобто містять значно менше зоряної матерії, ніж простір навколо них). Температура дірок нижче, ніж у навколишніх областей.

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Це призводить до того, що на знімках вони мають більш темний колір, ніж навколишні регіони. Корональні діри видно в ультрафіолетовому світлі (непомітному для людини). На представленому відео NASA вони показані фіолетовим кольором.

Корональні діри важливі для розуміння космічної погоди навколо Землі. Це пов'язано з тим, що вони є джерелом високоенергетичних частинок. Їх швидкість в три рази вище, ніж у інших утворень сонячного вітру.

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Природа виникнення корональних дір і однойменних викидів до цих пір не зрозуміла. Вважається, що вони з'являються в тих областях Сонця, де відбувається перебудова силових магнітних ліній.