Знеболюючі продовжують біль у щурів - вчені
13:00, 31 травня 2016Наука та IT
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Вчені з Колорадського університету в Боулдері провели дослідження і з'ясували: знеболюючі лише подовжують біль у щурів. Результати роботи опубліковані в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, а коротко про них повідомляється на сайті Колорадського університету.
У ході дослідження вчені вводили лабораторним щурам опіоїдні знеболюючі / ekospektr.ru
Про це повідомляє "Газета.Ru".
У ході дослідження вчені вводили лабораторним щурам опіоїдні знеболюючі протягом тижня. У підсумку з'ясувалося, що вже на п'ятий день гліальні клітини тварин переставали виконувати захисну функцію - і через це нервова система щурів ставала вразливою. Внаслідок біль у щурів зростав і ставав хронічним.
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У 2015 році від передозування опіоїдними знеболювальними в одній тільки Америці загинуло близько 20 тис. людей. За словами авторів дослідження, це може бути викликано тим, що знеболюючі насправді не притупляють біль, а роблять його лише гострішим, змушуючи людей брати все більше ліків.
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