Знеболюючі продовжують біль у щурів - вчені

Про це повідомляє "Газета.Ru".

У ході дослідження вчені вводили лабораторним щурам опіоїдні знеболюючі протягом тижня. У підсумку з'ясувалося, що вже на п'ятий день гліальні клітини тварин переставали виконувати захисну функцію - і через це нервова система щурів ставала вразливою. Внаслідок біль у щурів зростав і ставав хронічним.

Читайте такожВчені знайшли кістки 5-кілограмових стародавніх щурів

У 2015 році від передозування опіоїдними знеболювальними в одній тільки Америці загинуло близько 20 тис. людей. За словами авторів дослідження, це може бути викликано тим, що знеболюючі насправді не притупляють біль, а роблять його лише гострішим, змушуючи людей брати все більше ліків.