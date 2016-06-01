Twitter заблокував сторінки-пародії на Путіна та Лаврова

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на Radio Free Europe/Radio Liberty.

Заблокованими виявилися сторінка @DarthPutinKGB і @SovietSergei. Зараз при спробі подивитися записи цих користувачів з'являється повідомлення про блокування акаунтів адміністрацією соцмережі.

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Як пише Politico, у компанії Twitter пояснили свої дії практикою блокування пародійних сторінок. Відповідно до політики соцмережі, видаляються всі пародійні акаунти, які не мають згадок про те, що вони містять "пародію", "гумор", "коментарі" та "недостовірну інформацію".

У твіттері @DarthPutinKGB з'являлися такі записи: "146 відсотків росіян не обирали мене", "Це не ви відвідуєте в Росію, це я відвідую вас", "Савченко засуджена до одного президентського терміну", "Леонардо Ді Капріо недостатньо гарний, щоб зіграти мене".

Раніше УНІАН повідомляв, що російський суд назавжди заблокував RuTracker.org.